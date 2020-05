Coronavirus: +2.304 guariti, +269 morti (Di venerdì 1 maggio 2020) Il bollettino di oggi con cui la Protezione Civile, come ogni giorno, ci aggiorna sulla diffusione del Coronavirus in Italia conferma la tendenza delle ultime settimane, ossia il numero di morti nettamente più basso di quello dei guariti e dimessi. Infatti, forse il dato più interessante che possiamo notare, è che mentre il numero di guariti e dimessi sale del 3%, quello dei morti e anche quello dei casi totali, aumenta dell'1%. Ovviamente l'obiettivo è che i numero di guariti continui a salire, mentre quello di morti e di casi totali si avvicini quanto più possibile allo zero. Ma vediamo schematicamente i dati che potete approfondire nella tabella:• Attualmente positivi: 100.943 • Deceduti: 28.236 (+269, +1,0%) • Dimessi/guariti: 78.249 (+2.304, +3%) • Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.578 (-116, -6,8%) • Ricoverati con ... Leggi su blogo Bollettino di oggi 1° maggio coronavirus : 3304 guariti - 359 morti - nuovo calo degli ammalati

Bollettino coronavirus oggi 19 aprile : 3047 nuovi contagi - 2128 i guariti nelle ultime 24 ore

Coronavirus Italia aggiornamenti/ Ultime notizie : 13915 morti (+760) - 83049 casi (Di venerdì 1 maggio 2020) Il bollettino di oggi con cui la Protezione Civile, come ogni giorno, ci aggiorna sulla diffusione delin Italia conferma la tendenza delle ultime settimane, ossia il numero dinettamente più basso di quello deie dimessi. Infatti, forse il dato più interessante che possiamo notare, è che mentre il numero die dimessi sale del 3%, quello deie anche quello dei casi totali, aumenta dell'1%. Ovviamente l'obiettivo è che i numero dicontinui a salire, mentre quello die di casi totali si avvicini quanto più possibile allo zero. Ma vediamo schematicamente i dati che potete approfondire nella tabella:• Attualmente positivi: 100.943 • Deceduti: 28.236 (, +1,0%) • Dimessi/: 78.249 (+2.304, +3%) • Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.578 (-116, -6,8%) • Ricoverati con ...

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 100.943 • Deceduti: 28.236 (+269, +1,0%) • Dimessi/G… - robertobernabo : #coronavirus #1maggio #1maggio2020 I nuovi contagiati sono 1.965, i morti 269, i guariti 2.304; il totale degli att… - Agenzia_Ansa : I dati della @DPCgov in calo i malati, 608 in un giorno. Oltre 78mila i guariti, 2.304 più di ieri #coronavirus… - behchedirebbi_ : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 100.943 • Deceduti: 28.236 (+269, +1,0%) • Dimessi/Guariti: 7… - AnnaRKlover : RT @rtl1025: ?? Sono 78.249 le persone guarite in Italia da #coronavirus, 2.304 in più di ieri. 100.943 è il numero di contagiati, con un de… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 304 Coronavirus, in Usa almeno 1.023.304 casi e 58.965 morti askanews Coronavirus: 207.428 i casi totali, calano ancora ricoverati

Mondo - Il dato comprende tutti: il numero di persone attualmente positive, 100.943, in decremento di 608 rispetto a ieri,, di quelle guarite, 78.249, in aumento di 2.304 su ieri, e di quelle purtropp ...

Coronavirus, i dati nazionali del 1 maggio: 269 vittime, oltre 78 mila i guariti. In calo i malati

Continua il trend in calo per i contagi da coronavirus. I malati sono scesi a 100.943, con un decremento di 608 persone (ieri erano stati -3.106 i malati rispetto al giorno precedente). I guariti sono ...

Mondo - Il dato comprende tutti: il numero di persone attualmente positive, 100.943, in decremento di 608 rispetto a ieri,, di quelle guarite, 78.249, in aumento di 2.304 su ieri, e di quelle purtropp ...Continua il trend in calo per i contagi da coronavirus. I malati sono scesi a 100.943, con un decremento di 608 persone (ieri erano stati -3.106 i malati rispetto al giorno precedente). I guariti sono ...