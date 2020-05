Banco dei pegni, lunghe code di italiani bisognosi: corsa disperata a vendere l’oro (Di venerdì 1 maggio 2020) Roma, 1 mag – Il coronavirus miete vittime e contemporaneamente si sta trasformando in una tragedia per milioni di italiani alle prese con una situazione economica sempre più preoccupante. “Non è vero che il funerale lo paga lo Stato. Mio marito è da un mese che aspetta nel deposito. È morto il 23 marzo, è stato cremato, ma adesso mi chiedono 400 euro. Aspetterà un altro mese la sepoltura e intanto sono costretta a pignorare i ricordi di una vita insieme”. Si è sfogata così Concetta, signora di 78 anni di Torino che al Corriere della Sera ha raccontato la sua drammatica situazione. “Me l’hanno ucciso: andava in ospedale a fare la dialisi, ma stava bene: è lì che ha preso questo virus, l’ultima volta è entrato e dopo otto giorni non c’era più”, ha detto ... Leggi su ilprimatonazionale Quelle code infinite davanti al Banco dei Pegni : «La mia fede nuziale per pagare il funerale a mio marito»

