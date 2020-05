Anche Sapri si schiera contro la tecnologia del 5G (Di venerdì 1 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSapri (Sa) – Cresce, giorno dopo giorno, comune dopo comune, il no all’installazione di impianti per la tecnologia 5G. Dopo l’ordinanza di ieri del sindaco di Nocera Inferiore, oggi è il primo cittadino di Sapri, Antonio Gentile, a fermare il nuovo standard di trasmissione ad alta velocità per la telefonia mobile. Con l’ordinanza 112 pubblicata in oggi, il sindaco ha vietato, in applicazione del principio di precauzione sancito e riconosciuto dall’Unione Europea, a chiunque di sperimentare, installare e diffondere sul territorio del Comune di Sapri impianti con tecnologia 5G. Come scrive nell’ordinanza, si resta “in attesa di un parere aggiornato e puntuale di ARPA Campania e comunque dei dati scientifici più aggiornati fra i quali la nuova classificazione della cancerogenesi ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Cresce, giorno dopo giorno, comune dopo comune, il no all’installazione di impianti per la5G. Dopo l’ordinanza di ieri del sindaco di Nocera Inferiore, oggi è il primo cittadino di, Antonio Gentile, a fermare il nuovo standard di trasmissione ad alta velocità per la telefonia mobile. Con l’ordinanza 112 pubblicata in oggi, il sindaco ha vietato, in applicazione del principio di precauzione sancito e riconosciuto dall’Unione Europea, a chiunque di sperimentare, installare e diffondere sul territorio del Comune diimpianti con5G. Come scrive nell’ordinanza, si resta “in attesa di un parere aggiornato e puntuale di ARPA Campania e comunque dei dati scientifici più aggiornati fra i quali la nuova classificazione della cancerogenesi ...

Dopo Montecorice, Postiglione e Sant’Angelo a Fasanella, anche Sapri dice no alle sperimentazione del 5G. E’ quanto prevede un’ordinanza firmata dal sindaco di Sapri Antonio Gentile. Il primo ...

35enne trovato morto ai domiciliari a Sapri, mistero sulle cause del decesso

Il corpo senza vita di un 35enne è stato ritrovato ieri sera nelle sua abitazione, in località Timpone, a Sapri. L’amara scoperta da parte della madre, che – come riporta il sito web infocilento.it – ...

