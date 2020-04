Xiaomi lancia i nuovi Redmi Note 9 Pro e Redmi Note 9

Leggi su wired

(Di giovedì 30 aprile 2020) Con l’ormai consueto streaming video a livello mondialeha ufficializzato il lancio deiprodotti9,9 Pro e l’arrivo anche del Mi10 Lite. L’obiettivo è chiaramente quello di presidiare con maggiore forza la pancia del mercato con modelli dal costo accessibile ma dalle caratteristiche tecniche di un certo appeal. I cavalli di battaglia sono i soliti: buon design, comparto fotografico di qualità e batteria a lunga durata. In particolare il9 Pro dispone di una quad camera con l’ottica principale da 64 megapixel, a cui viene affiancato un’ultra grandangolare da 8 MP, un obiettivo macro da 5 MP e un sensore di profondità da 2 megapixel. Frontalmente è affogata nel display una fotocamera da 16 MP offrendo così all’utente tutti gli strumenti per catturare foto di livello in ...