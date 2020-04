Ultime Notizie Roma del 30-04-2020 ore 15:10 (Di giovedì 30 aprile 2020) Romadailynews radiogiornale di nuovo pomeriggio dalla redazione e da Roberta Frascarelli il premier Giuseppe Conte ha tenuto un’informativa alla camera sull’emergenza coronavirus te le misure adottate dal governo L’opposizione ha protestato perché il premier non ha indossato la mascherina ma il presidente della Camera Roberto Fico ha ricordato la decisione dei capigruppo secondo i quali dai banchi del governo e rispettata la distanza di sicurezza e quindi si può non mettere la mascherina a differenza di quanto deciso gli parli dei Banchi dei Deputati Stiamo affrontando un’emergenza che non ha precedenza nella storia della Repubblica ha detto con te siamo costretti a riconsiderare modelli di vita evitare i nostri valori a rispettare il nostro metodo di sviluppo sono giorni in cui è arrivato il dibattito anche critico e sulle decisioni ... Leggi su romadailynews LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Bonomi : “Misure riapertura incerte e contraddittorie”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Di Maio : “Tutti vorremmo tornare alla normalità - ma l’emergenza non è finita”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Conte : “Governo disposto a dialogare con il parlamento in questa nuova fase” (Di giovedì 30 aprile 2020)dailynews radiogiornale di nuovo pomeriggio dalla redazione e da Roberta Frascarelli il premier Giuseppe Conte ha tenuto un’informativa alla camera sull’emergenza coronavirus te le misure adottate dal governo L’opposizione ha protestato perché il premier non ha indossato la mascherina ma il presidente della Camera Roberto Fico ha ricordato la decisione dei capigruppo secondo i quali dai banchi del governo e rispettata la distanza di sicurezza e quindi si può non mettere la mascherina a differenza di quanto deciso gli parli dei Banchi dei Deputati Stiamo affrontando un’emergenza che non ha precedenza nella storia della Repubblica ha detto con te siamo costretti a riconsiderare modelli di vita evitare i nostri valori a rispettare il nostro metodo di sviluppo sono giorni in cui è arrivato il dibattito anche critico e sulle decisioni ...

fanpage : Da domani in Calabria bar e ristoranti aperti con servizio ai tavoli all’esterno - fanpage : La Germania sprofonda nell'incubo contagi da Covid -19 #29Aprile - fanpage : Seduta sospesa, le opposizioni protestano perché #Conte non indossa la #mascherina seppur a distanza di sicurezza - lauranaka : #BCE, #Lagarde: contrazione PIL Eurozona stimata tra -5% e -12% in 2020, intensità dipenderà da successo e durata m… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 30-04-2020 ore 15:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -