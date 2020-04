Sant’Egidio: alla mensa di via Dandolo con i poveri (Di giovedì 30 aprile 2020) Roma – “Un Primo Maggio all’insegna della solidarieta’ con chi e’ povero e sta soffrendo maggiormente le conseguenze sociali ed economiche della pandemia. Cosi’ verra’ festeggiata la Giornata del Lavoro nella mensa di via Dandolo a Roma, che domani a partire dalle 12 ospitera’ centinaia tra senza dimora e poveri insieme ai tanti volontari, che hanno continuato a sostenerli con distribuzioni di pasti e altri generi utili per la prevenzione del coronavirus, come mascherine e gel igienizzanti per le mani”. E’ quanto fa sapere in una nota la comunita’ di Sant’Egidio di Roma. Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 aprile 2020) Roma – “Un Primo Maggio all’insegna della solidarieta’ con chi e’ povero e sta soffrendo maggiormente le conseguenze sociali ed economiche della pandemia. Cosi’ verra’ festeggiata la Giornata del Lavoro nelladi viaa Roma, che domani a partire dalle 12 ospitera’ centinaia tra senza dimora einsieme ai tanti volontari, che hanno continuato a sostenerli con distribuzioni di pasti e altri generi utili per la prevenzione del coronavirus, come mascherine e gel igienizzanti per le mani”. E’ quanto fa sapere in una nota la comunita’ di Sant’Egidio di Roma.

