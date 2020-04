Rissa alla Camera? Intervengono assistenti Video | Fico | “Rivedremo le immagini”

Popopozau : RT @neXtquotidiano: Il centrodestra unito protesta perché #Conte è senza mascherina(!) Una rissa surreale alla Camera perché il premier pa… - OhWhatFun__ : RT @neXtquotidiano: Il centrodestra unito protesta perché #Conte è senza mascherina(!) Una rissa surreale alla Camera perché il premier pa… - fabioalisei : RT @neXtquotidiano: Il centrodestra unito protesta perché #Conte è senza mascherina(!) Una rissa surreale alla Camera perché il premier pa… - carminedeblasi : RT @neXtquotidiano: Il centrodestra unito protesta perché #Conte è senza mascherina(!) Una rissa surreale alla Camera perché il premier pa… - smilypapiking : RT @neXtquotidiano: Il centrodestra unito protesta perché #Conte è senza mascherina(!) Una rissa surreale alla Camera perché il premier pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Rissa alla

Il Sussidiario.net

Tre pachistani sono finiti all'ospedale dopo la scazzottata in via Venezia, segnalati alla Procura anche un italiano e un nigeriano PRATO. Quasi allo scadere dei due mesi di quarantena, è bastata una ...L’intervento del deputato M5s Davide Crippa è stato interrotto nuovamente a causa della reprimenda nei confronti del deputato Guido De Martini della Lega. «Collega De Martini con la mascherina, per fa ...