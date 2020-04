Quando il gorilla ha una grande passione per le caramelle

Leggi su panorama

(Di giovedì 30 aprile 2020)ti assale quella insana voglia di.. resta poco da fare, a parte svuotare tutto il tubetto. Come questo simpatico, che sembra essersi appassionato agli zuccheri. Il video divertentecammina come uomo NoneAlpaca che scende le scale Non tutti scelgono il cane, il gatto o il pappagallino per avere ...Tartaruga Lockdown Una nuotatina verso l'orizzonte.. La giornata di questa tartarughina è quella che ...