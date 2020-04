Paradiso delle Signore | quando tornerà? Risponde Vittorio Conti

Leggi su solodonna

(Di giovedì 30 aprile 2020) Ilè andato in ferie forzate causa chiusura del set per l’emergenza coronavirus maalias Alessandro Tersigni assicura che: “Torneremo presto…”. “Ritorneremo presto sul set”, assicura l’attore Alessandro Tersigni, che a Vanity Fair racconta la sua quarantena, racconta la speranza di poter tornare, si parla di giugno, a lavorare per la soap opera che ha fatto innamorare gli italiani. “Stiamo cominciando a vedereArticolo completo:tornerà?dal blog SoloDonna