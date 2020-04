Loredana Errore è tornata | ascolta il suo nuovo singolo ‘100 Vite’

Leggi su bitchyf

(Di giovedì 30 aprile 2020) Esattamente un mese fa ho fatto i complimenti a quella che secondo me è la voce più bella che sia mai venuta fuori da Amici e oggi è uscito il suoha appena rilasciato ‘100 Vite‘, il brano che segna il suo comeback a 4 anni di distanza dall’album ‘Luce Infinita‘. La canzone mi ha conquistato al primo ascolto, il testo è davvero bellissimo, qualcosa però sembra essere cambiato nella voce di, il suo graffio pare si sia addolcito (ma forse è solo una mia impressione). In ogni caso mi auguro che Maria dia la giusta visibilità che questa ragazza merita e che almeno la inviti a cantare ad Amici Speciali.parla della sua nuova canzone. “Questo brano parla di quante vite non bastino perché si ritorni ad amare, del bisogno di dirsi le cose ...