La storia di Cartabia contro Conte per i DPCM era una sciocchezza (Di giovedì 30 aprile 2020) Nei giorni scorsi Repubblica aveva pubblicato un articolo in cui si parlava di un "avviso" a Giuseppe Conte da parte della presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia che nel suo bilancio del 2019 si richiamava ai valori della Costituzione per gestire l'emergenza virus. La storia di Cartabia contro Conte per i DPCM era una sciocchezza Cartabia parlava di «frangente drammatico nella storia del Paese e dell'umanità» e indica nella Costituzione «la bussola necessaria per navigare nell'alto mare aperto dell'emergenza e del dopo-emergenza». Parole Contenute in un testo scritto e in podcast, che hanno sostituito la conferenza stampa saltata il 9 aprile poiché la stessa Cartabia aveva preso il virus. Nelle prime pagine di Repubblica nell'edizione del 29 aprile, che sembravano dall'inizio ...

