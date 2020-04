La carica di Pastrengo | quando i Carabinieri salvarono un re distratto

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 30 aprile 2020) Ladiun reCarlo Alberto di Savoia era nato a Torino nel 1798 e aveva trascorso i suoi vent’anni tra Parigi e Ginevra, combattendo per Napoleone. Era tornato a casa nel 1814 ed era stato riconosciuto dal Congresso di Vienna legittimo erede al trono di Sardegna, perché suo zio Carlo Felice non aveva eredi maschi. Incoronato nel 1831, nel 1849 aveva ascoltato i patrioti milanesi e dichiarato guerra all’Austria. Prima di entrare a Milano, però, voleva una vittoria come biglietto da visita per dimostrare ai milanesi di meritare il loro rispetto.era una bella idea. Si trattava di un paese a una ventina di chilometri da Verona, assai importante per motivi logistici e strategici, e faceva gola anche agli austriaci per poter arrivare a Verona. Radetzky ci stava arrivando con la Divisione ...