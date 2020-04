In Calabria la fase 2 inizia oggi | riaprono le attività | ecco quali

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 30 aprile 2020) Ladecide di “giocare” di anticipo. Nella tarda serata di ieri, dai social Jole Santelli ha annunciato che per la sua regione, ladal 30 aprile 2020. A differenza di quanto succederà in tutte le altre regioni, ingià dasi potrà andare al bar, si potrà andare al ristorante, si potrà andare in pizzeria ma solo se il servizio si farà all’aperto. Ricordiamo che in Italia al momento è prevista solo la consegna a domicilio mentre dal 4 maggio si cambierà garantendo anche l’asporto. Non solo la Governatrice ha anche pensato ad altre riaperture,l’elenco. Con queste parole, Jole Santelli, spiega perchè lariapre ancora prima del 4 maggio 2020: Ho appena firmato un’Ordinanza per la2 di ripartenza.Misure nuove, al pari di altre ...