Il Paradiso delle Signore, Puntate dal 4 all’8 Maggio 2020: Il Matrimonio di Marta e Vittorio! (Di giovedì 30 aprile 2020) Il Paradiso delle Signore, trama Puntate dal 4 all’8 Maggio 2020: avvengono le nozze di Marta e Vittorio, ma ben poche cose vanno come previsto, compreso il viaggio di nozze… Nonostante la pausa delle registrazioni dovuta all’emergenza sanitaria, Il Paradiso delle Signore continua a fare compagnia al pubblico con le repliche. Si torna indietro ad uno dei momenti più importanti della fiction, ossia quello delle nozze di Marta e Vittorio. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Il Paradiso delle Signore: dove eravamo rimasti Un taxi arriva e si ferma davanti al Paradiso delle Signore. È quello di Gabriella, reduce dalla sua esperienza stilistica a Parigi, che è finalmente tornata a Milano. Tutte le Veneri la accolgono con molto piacere, tra cui anche la capocommessa e la nuova commessa Marina Fiore. Per ... Leggi su uominiedonnenews Il Paradiso delle Signore Repliche dal 4 all'8 maggio 2020 : Marta e Vittorio finalmente sposi!

Il Paradiso delle signore venerdì 1 maggio non va in onda : ecco perché e cosa sarà trasmesso

