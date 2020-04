VinciCasa : Estrazione del 30/04/2020 Concorso 121/2020 Combinazione Vincente 9,10,13,22,38 - GiGi_Lotto : Estrazione VinciCasa del 30-04-2020 - LeoBar_Sulbiate : Estrazione Vincicasa n. 121 di giovedì 30 aprile 2020 #vincicasa #LeoBar_Sulbiate, - Giochi24 : 14 22 28 36 45 #estrazione #millionday #30 #aprile #giovedi io ancora vedo orizzonti dove tu vedi confini #10elotto… - zazoomblog : Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 30 aprile 2020 - #Estrazione #VinciCasa: #numeri… -

Ultime Notizie dalla rete : Estrazione VinciCasa

Anche nella fase 2 non ci sarà una riapertura delle sale e dei centri scommesse, esclusi dall’elenco del nuovo dpcm sulla fase 2, ma dopo il 4 maggio non potranno riprendere neppure le scommesse nelle ...Le vincite sono milionari, e per essere precisi, assegnate ad oggi 136 case. Stasera al via l’estrazione 30 aprile VinciCasa nella speranza che nuova settimana nuova casa estrazione VinciCasa stasera ...