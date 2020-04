Daredevil, Charlie Cox: "Ho apprezzato realmente il film con Ben Affleck" (Di giovedì 30 aprile 2020) Charlie Cox, star della serie Daredevil, ha parlato della sua reazione alla visione del film con star Ben Affleck. Daredevil è stato interpretato sul piccolo schermo da Charlie Cox e l'attore, dopo la cancellazione della serie, ha finalmente rivisto per la prima volta il film con Ben Affleck. L'attore ha poi condiviso le sue impressioni in un'intervista rilasciata al sito ComicBook. Charlie Cox ha spiegato: "Sì, ho visto il film e, sapete, l'ho davvero apprezzato". La star di Daredevil ha aggiunto: "Quando mi stavo preparando per questo ruolo ho notato che il tono di questo personaggio, il tono del mondo di Daredevil, cambia drasticamente nel corso della storia che ha preso il via nel 1964, in base a chi ... Leggi su movieplayer Daredevil non sarà nel nuovo film di Spider-Man. Parola di Charlie Cox

