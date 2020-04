Dal Pino a Spadafora: "Vogliamo giocare, ma rispetteremo le decisioni del governo" (Di giovedì 30 aprile 2020) Il Presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, attraverso una nota, ha risposto alle parole del Ministro Spadafora che chiedeva di smetterla con polemiche e scontri. Ecco le sue parole: "Apprezzo molto le parole del Ministro Spadafora di questa mattina e il suo appello. Da parte della Lega Serie A c’è stata e sempre ci sarà disponibilità a un dialogo costruttivo, nella certezza che il lavoro del ministro dello Sport e il nostro non possano che mirare a un bene comune nella sua accezione più... Leggi su 90min Aeroporti - operativi dal 4 maggio scali di Ciampino e Firenze Peretola

Serie A - Dal Pino : «Rispetteremo le decisioni - ma vogliamo giocare»

