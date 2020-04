Coronavirus, un simbolo per trasmettere affetto a distanza: Facebook introduce l’emoji dell’abbraccio (Di giovedì 30 aprile 2020) Facebook ha introdotto in Italia una nuova “reazione“: si tratta dell’abbraccio, che si affianca al classico pollice up, al cuore, alla risata e alle faccine che simboleggiano stupore, tristezze e rabbia. L’arrivo dell’emoji era stato preannunciato qualche giorno fa da Alexandru Voica, manager di Facebook per la regione Europa, Medio Oriente e Africa, che aveva descritto l’immagine come uno strumento per “darsi supporto a vicenda in questo periodo senza precedenti“. “Anche se stiamo distanti, uniti ce la faremo“, si legge nel messaggio che compare selezionando l’emoji su Facebook. L’obiettivo è consentire agli utenti di “trasmettere ancora più affetto in questo periodo in cui molti di noi sono distanti”.L'articolo Coronavirus, un simbolo per trasmettere affetto a distanza: Facebook ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - dal Papa a piedi a Roma all’infermiera stremata : foto simbolo dell’emergenza

Coronavirus - dal Papa a piedi a Roma all’infermiera stremata : foto simbolo dell’emergenza

Coronavirus - dal Papa a piedi a Roma all’infermiera stremata : foto simbolo dell’emergenza (Di giovedì 30 aprile 2020)ha introdotto in Italia una nuova “reazione“: si tratta dell’abbraccio, che si affianca al classico pollice up, al cuore, alla risata e alle faccine che simboleggiano stupore, tristezze e rabbia. L’arrivo dell’emoji era stato preannunciato qualche giorno fa da Alexandru Voica, manager diper la regione Europa, Medio Oriente e Africa, che aveva descritto l’immagine come uno strumento per “darsi supporto a vicenda in questo periodo senza precedenti“. “Anche se stiamo distanti, uniti ce la faremo“, si legge nel messaggio che compare selezionando l’emoji su. L’obiettivo è consentire agli utenti di “ancora piùin questo periodo in cui molti di noi sono distanti”.L'articolo, unper...

NicolaMorra63 : Ci sono riferimenti simbolo. #coronavirus negli Usa fa più vittime che la guerra in Vietnam. E purtroppo non si in… - Corriere : Dybala non ancora guarito è il simbolo dell’incertezza: «Non si sa se è contagioso» - Corriere : Dybala non ancora guarito è il simbolo dell’incertezza: «Non si sa se è contagioso» - Luongo11 : #Coronavirus le #mascherine sin dall'inizio sono divenute simbolo del #fallimento del #governo #Pd #5S e del… - TuzioristaGreen : RT @NicolaMorra63: Ci sono riferimenti simbolo. #coronavirus negli Usa fa più vittime che la guerra in Vietnam. E purtroppo non si intrave… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus simbolo Coronavirus, Dybala non ancora guarito è il simbolo dell’incertezza: «Non si sa se è contagioso» Corriere della Sera Biffoni scrive ai pratesi: "E' ora che viene il difficile"

stiamo vivendo una situazione di emergenza senza precedenti, una pandemia che sta mettendo a dura prova tutti i Paesi del mondo e che sta segnando la vita di ciascuno di noi. Celebriamo una ricorrenza ...

Coronavirus, da Confindustria subito l’Help desk gratuito per facilitare le aziende nello smart working

Chieti. Un aiuto fattivo per sostenere le aziende del territorio nella complessa fase che stiamo attraversando a causa dell’emergenza Coronavirus. La Sezione Servizi Innovativi di Confindustria Chieti ...

stiamo vivendo una situazione di emergenza senza precedenti, una pandemia che sta mettendo a dura prova tutti i Paesi del mondo e che sta segnando la vita di ciascuno di noi. Celebriamo una ricorrenza ...Chieti. Un aiuto fattivo per sostenere le aziende del territorio nella complessa fase che stiamo attraversando a causa dell’emergenza Coronavirus. La Sezione Servizi Innovativi di Confindustria Chieti ...