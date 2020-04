Coronavirus, Brusaferro (ISS): “Indice di contagio sotto l’1 in tutte le Regioni” (Di giovedì 30 aprile 2020) Brusaferro in conferenza stampa: “Il documento non era segreto ma allegato, e la finalità era quella di fare stime ed ipotesi per simulare l’andamento dell’epidemia”. Coronavirus, Brusaferro in conferenza stampa. In occasione della conferenza stampa – anticipata alla luce del 1 maggio -, Silvio Brusaferro ha fatto il punto sullo stato dell’epidemia ovviamente con un riferimento anche alla fase 2. Di seguito il video della conferenza stampa di Brusaferro Coronavirus, Brusaferro: “Indice di contagio sotto l’1 in tutte le Regioni” “La curva continua a decrescere sia come numero di casi che di sintomatici. La situazione del Paese continua a confermare quello che avviene con una decrescita in tutte le Regioni“. “In tutte le Regioni l’R-t è sotto l’1, un dato positivo ... Leggi su newsmondo Coronavirus - Brusaferro : mascherina anche all’aperto se manca distanza

