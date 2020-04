Come sarà il concerto del Primo maggio in versione lockdown (Di giovedì 30 aprile 2020) Niente bagno di folla in Piazza San Giovanni e niente esibizioni casalinghe in streaming. La trentesima edizione del concerto che accompagna la giornata della Festa del Lavoro passa il testimone alla Tv (conduce Ambra Angiolini) con una diretta dalle 20 alle 24 su Rai3 (in contemporanea su Radio2). "Dopo settimane di concerti da casa, con i limiti tecnologici del caso, la scommessa è stata quella di riportare su un palco la musica dal vivo. A guidarci due linee guida: sobrietà e speranza per il futuro. Sarà sicuramente un evento unico, che speriamo non si ripeta. L'anno prossimo vogliamo tornare in piazza" racconta Massimo Bonelli direttore artistico e organizzatore dell'evento. Tra grandi nomi, presenti a vario titolo all'evento televisivo: Vasco Rossi, Zucchero Gianna Nannini, Edoardo e Eugenio Bennato (nelle scorse settimane hanno realizzato un brano splendido ... Leggi su panorama Bonus autonomi 800 euro : come sarà a maggio e a chi spetta

Scuola - gli esami di maturità al via il 17 giugno. Ecco come si svolgeranno e come saranno valutati

Coronavirus - come sarà la nuova maturità : data - mascherina - presenze limitate in aula - dall’orale arriveranno fino a 40 crediti (Di giovedì 30 aprile 2020) Niente bagno di folla in Piazza San Giovanni e niente esibizioni casalinghe in streaming. La trentesima edizione delche accompagna la giornata della Festa del Lavoro passa il testimone alla Tv (conduce Ambra Angiolini) con una diretta dalle 20 alle 24 su Rai3 (in contemporanea su Radio2). "Dopo settimane di concerti da casa, con i limiti tecnologici del caso, la scommessa è stata quella di riportare su un palco la musica dal vivo. A guidarci due linee guida: sobrietà e speranza per il futuro. Sarà sicuramente un evento unico, che speriamo non si ripeta. L'anno prossimo vogliamo tornare in piazza" racconta Massimo Bonelli direttore artistico e organizzatore dell'evento. Tra grandi nomi, presenti a vario titolo all'evento televisivo: Vasco Rossi, Zucchero Gianna Nannini, Edoardo e Eugenio Bennato (nelle scorse settimane hanno realizzato un brano splendido ...

RealEmisKilla : Non so come mai, ma ho l'impressione che questo leggero allentamento delle restrizioni sarà preso dal 90% degli ita… - piersileri : I nuovi provvedimenti non sono un ‘liberi tutti’ ma rappresentano un periodo di transizione con regole forti e gius… - piersileri : Non è possibile che le mascherine si comprino a un prezzo aumentato di 10 volte, il tetto max sarà 50 cent. La disp… - Lukas95976035 : @Alessandra__bb naaaaaaa..propaganda per i cucu' dei bella ciao anticovid da piazza... La realta' la si vedra' alle… - reginafiordelis : @DaliaDaliaanfo Porello nella sua vita gli capita questo ogni volta che si avvicina ad una donna ,come mai?quale sarà il suo problema? -

Ultime Notizie dalla rete : Come sarà Andare a trovare i «congiunti» è possibile ma serve sempre l’autocertificazione Il Sole 24 ORE