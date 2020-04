Summertime su Netflix: la trama del primo episodio dal titolo Odio l’estate (Di mercoledì 29 aprile 2020) Si può odiare l’estate? Sembrerebbe proprio di si. Summer è giovane e bella e con tutta la vita davanti ma a quanto pare, a differenza di quanto succede a molte ragazze della sua età, odia le vacanze estive e quello che succede quando la scuola finisce! Inizia così il primo episOdio di Summertime la nuova serie di Netflix che si ispira al film Tre metri sopra il cielo. Federico Moccia nel suo romanzo, e poi nel celebre film, ha raccontato una storia d’amore, quella tra Step e Baby e nella serie Netflix invece i protagonisti sono Summer e Ale. Da oggi 29 aprile 2020 Summertime è su Netflix e noi vi raccontiamo tutto quello che succede nel primo episOdio! Summertime arriva su Netflix: tutto quello che c’è da sapere sulla serie Spoiler alert, se non volete rovinarvi la sorpresa, non leggete! Summertime: LA trama ... Leggi su ultimenotizieflash Summertime arriva su Netflix : «Dalla Trap a Eminem - ecco la playlist perfetta per il lockdown»

Scommetto che amerete Summertime di Netflix per questi 5 motivi (che poi sono anche i miei)

Cast e personaggi di Summertime su Netflix il 29 aprile - il teen drama con Ludovico Tersigni di Skam Italia (Di mercoledì 29 aprile 2020) Si può odiare l’estate? Sembrerebbe proprio di si. Summer è giovane e bella e con tutta la vita davanti ma a quanto pare, a differenza di quanto succede a molte ragazze della sua età, odia le vacanze estive e quello che succede quando la scuola finisce! Inizia così ildila nuova serie diche si ispira al film Tre metri sopra il cielo. Federico Moccia nel suo romanzo, e poi nel celebre film, ha raccontato una storia d’amore, quella tra Step e Baby e nella serieinvece i protagonisti sono Summer e Ale. Da oggi 29 aprile 2020è sue noi vi raccontiamo tutto quello che succede nelarriva su: tutto quello che c’è da sapere sulla serie Spoiler alert, se non volete rovinarvi la sorpresa, non leggete!: LA...

infoitcultura : 'Summertime': su Netflix arriva il nuovo teen-drama che ci fa sognare le vacanze - Unf_Tweet : #summertimenetflix Avete già visto il primo episodio? Le nostre considerazioni. Summertime su Netflix: la trama del… - infoitcultura : Quante sono le puntate di SUMMERTIME in streaming su Netflix - infoitcultura : Summertime, la recensione della serie Netflix: come era bella l’estate prima della pandemia - infoitcultura : Il cast di Summertime, serie Netflix: Non vogliamo dare esempi -