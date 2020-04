Storie incredibili | la recensione | un concentrato di fantascienza alla Steven Spielberg

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 29 aprile 2020)di, serie tv antologica disponibile su Apple TV+, reboot di quella omonima anni '80 creata da, la risposta ottimista a Black Mirror. Incontri ravvicinati del terzo tipo, E.T. - L'extraterrestre, Jurassic Park: tra gli anni '70 e '90ha cambiato il punto di vista in termini di "incontro con l'alieno". O meglio: con l'insolito, con il diverso. Facendo suo il concetto romantico di Sublime, si è fatto affascinare da creature extraterrestri, mostri e dinosauri: da una parte ne è terrorizzato, ma dall'altra non può che accoglierli con entusiasmo. Tutto questo è confluito in, serie tv da lui creata, andata in onda per due stagioni, tra il 1985 e il 1987, in cui la vita di persone comuni viene ...