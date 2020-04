Pseudonimi e dati cancellati entro il 31 dicembre 2020: le regole per l’App immuni (Di mercoledì 29 aprile 2020) App immuni, le regole fissate nella bozza del decreto che sarà discusso in occasione del prossimo Consiglio dei Ministri. Il prossimo Consiglio dei Ministri dovrebbe fare definitivamente luce sull’App immuni, e intanto dalla bozza del decreto emergono quelle che dovrebbero essere le regole per il funzionamento dell’applicazione per il tracciamento dei contatti. App immuni, le regole: come saranno trattati i dati Ci saranno dati raccolti ma si tratta solo di dati utili per avvisare gli altri utenti in caso di contatto con un soggetto positivo. Quindi il tracciamento dei dati avviene in base ai dati di prossimità dei dispositivi, recita la bozza del decreto. Ma i dati saranno anonimi o coperti da uno pseudonimo. Altra notizia rilevante è che non si procederà in alcun modo con la geolocalizzazione dei soggetti. I dati non saranno quindi ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 29 aprile 2020) App, lefissate nella bozza del decreto che sarà discusso in occasione del prossimo Consiglio dei Ministri. Il prossimo Consiglio dei Ministri dovrebbe fare definitivamente luce sull’App, e intanto dalla bozza del decreto emergono quelle che dovrebbero essere leper il funzionamento dell’applicazione per il tracciamento dei contatti. App, le: come saranno trattati iCi sarannoraccolti ma si tratta solo diutili per avvisare gli altri utenti in caso di contatto con un soggetto positivo. Quindi il tracciamento deiavviene in base aidi prossimità dei dispositivi, recita la bozza del decreto. Ma isaranno anonimi o coperti da uno pseudonimo. Altra notizia rilevante è che non si procederà in alcun modo con la geolocalizzazione dei soggetti. Inon saranno quindi ...

La bozza del decreto, che dovrebbe arrivare all'esame del Consiglio dei ministri previsto stasera o domani, contiene anche un articolo relativo alla disciplina della app prevista per il tracciamento d ...

Sono in arrivo le regole privacy per il tracciamento dei contatti tramite app. Il sistema dovrebbe consentire il contenimento dei contagi da coronavirus. Secondo quanto si apprende le norme sono conte ...

La bozza del decreto, che dovrebbe arrivare all'esame del Consiglio dei ministri previsto stasera o domani, contiene anche un articolo relativo alla disciplina della app prevista per il tracciamento d ...Sono in arrivo le regole privacy per il tracciamento dei contatti tramite app. Il sistema dovrebbe consentire il contenimento dei contagi da coronavirus. Secondo quanto si apprende le norme sono conte ...