La quarantena degli immigrati: pagano pure gli sciamani anti-virus (Di mercoledì 29 aprile 2020) Francesca Bernasconi Nei centri di accoglienza bergamaschi turni raddoppiati e aperture di 24 ore. Pochissimi i contagi: "Mi fa riflettere come nessuno di loro si sia ammalato". E per aiutare il parroco a guarire, i ragazzi chiedono a uno sciamano Per fronteggiare l'emergenza causata dal nuovo coronavirus, i centri di accoglienza per migranti del Bergamasco rimangono aperti 24 ore su 24, con turni raddoppiati per prendersi cura di più persone possibili. "Abbiamo retto bene, anche se nell’ultima settimana qualche tensione c’è stata — ha spiegato al Corriere della Sera, don Roberto Trussardi, direttore della Caritas che recupera beni di prima neccessità per il Galgario, centro di accoglienza bergamasco—Non è facile tenere queste persone in un luogo chiuso tutto il giorno". I volontati del Galgario forniscono i pasti ai ... Leggi su ilgiornale "Poco cibo per il Ramadan". Rivolta degli immigrati in quarantena in hotel

Quarantena - gli scatti degli italiani chiusi in casa fatti in videocall

La quarantena degli immigrati ci costa un occhio della testa : ecco che cosa è stato disposto (Di mercoledì 29 aprile 2020) Francesca Bernasconi Nei centri di accoglienza bergamaschi turni raddoppiati e aperture di 24 ore. Pochissimi i contagi: "Mi fa riflettere come nessuno di loro si sia ammalato". E per aiutare il parroco a guarire, i ragazzi chiedono a uno sciamano Per fronteggiare l'emergenza causata dal nuovo corona, i centri di accoglienza per migrdel Bergamasco rimangono aperti 24 ore su 24, con turni raddoppiati per prendersi cura di più persone possibili. "Abbiamo retto bene, anche se nell’ultima settimana qualche tensione c’è stata — ha spiegato al Corriere della Sera, don Roberto Trussardi, direttore della Caritas che recupera beni di prima neccessità per il Galgario, centro di accoglienza bergamasco—Non è facile tenere queste persone in un luogo chiuso tutto il giorno". I volontati del Galgario forniscono i pasti ai ...

matteosalvinimi : #Salvini: Il problema degli stipendi tra un po’ sarà una bomba sociale. È un serio problema, siamo al 43esimo giorn… - matteosalvinimi : La situazione è seria, siamo al 43esimo giorno di quarantena e i soldi non stanno arrivando: se non si agisce subit… - GassmanGassmann : Ti si rompe la stanghetta degli occhiali durante la quarantena? Vecchia scuola: utilizzi il filo metallico all’inte… - UglionoRoberto : Una maggiore apertura da parte delle società e degli addetti stampa potrebbe facilitare il lavoro dei giornalisti.… - Italpress : RT @CRToscana: Scade domani il termine per partecipare a 'Quarantena poetica', la gara letteraria promossa dal Parlamento degli @studentito… -

Ultime Notizie dalla rete : quarantena degli La quarantena degli immigrati: pagano pure gli sciamani anti-virus ilGiornale.it Fin de Partie, Scala di Milano/ Diretta Rai5: opera ambientata in una casa al mare

Il Teatro Alla Scala di Milano, in attesa di poter riaprire e riportare in scena i propri spettacoli, delizia la quarantena degli italiani grazie alla collaborazione con Rai5 che oggi, mercoledì 29 ap ...

Il Lungomare e Capodichino. Le due albe di una città

Le due albe di Napoli. Da un lato quella controversa ma gioiosa dei partenopei che si svegliano per un po’ di «attività motoria» sul lungomare (attenzione a non chiamarlo jogging, mi raccomando). Dall ...

Il Teatro Alla Scala di Milano, in attesa di poter riaprire e riportare in scena i propri spettacoli, delizia la quarantena degli italiani grazie alla collaborazione con Rai5 che oggi, mercoledì 29 ap ...Le due albe di Napoli. Da un lato quella controversa ma gioiosa dei partenopei che si svegliano per un po’ di «attività motoria» sul lungomare (attenzione a non chiamarlo jogging, mi raccomando). Dall ...