JK Rowling di Harry Potter incoraggia un suo collega a scrivere un romanzo (Di giovedì 30 aprile 2020) JK Rowling di Harry Potter poco più di un anno fa ha pubblicato sul suo blog un lungo articolo in cui dà suggerimenti su come scrivere un romanzo ed il giornalista e scrittore Skylar Baker-Jordan, in risposta ad un tweet, le ha chiesto un ulteriore consiglio. “Sono finalmente allo stadio iniziale della scrittura di una storia fantasy che ho sognato per la prima volta un anno fa. Ho lavorato molto alla costruzione, alla definizione ed alla ricerca e non vedo l’ora di iniziare a scriverlo. Quanto hai lavorato sodo prima di iniziare a scrivere?” La risposta di JK Rowling è stata incoraggiante: “Inizia a scrivere! Probabilmente troverai un punto dove avrai bisogno di fermarti e fare ancora del world-building termine tecnico che indica la costruzione di un mondo immaginario, ndr ma se hai voglia di iniziare allora fallo. La cosa peggiore ... Leggi su bitchyf JK Rowling chiede spiegazioni sulla copertina italiana di Harry Potter e l’illustratrice risponde

