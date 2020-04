Federica Sciarelli | problema tecnico a Chi l’ha visto | “Siamo in onda?”

Leggi su lanostratv

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Chi l’hainizia la diretta con il microfono che non funziona Piccolo intoppo all’inizio della puntata di Chi l’hadi stasera, mercoledì 29 aprile 2020. Partita, come sempre, dopo la fine della soap Un posto al sole (attualmente in onda con puntate in replica), la trasmissione è andata in onda senza audio per alcuni secondi. Dopo la sigla,, apparsa in video, ha iniziato a parlare rivolgendosi ovviamente ai telespettatori, ma senza che la sua voce si sentisse. Raggiunta l’altra parte dello studio, non si è ancora accorta del, finché non le è stato segnalato da qualcuno dietro le telecamere, che le ha portato un altro microfono. Chi l’hacon il microfono: “Siamo in onda?” Prendendo, quindi, il ...