Dl Aprile slitta a maggio: rinviato il Cdm (Di mercoledì 29 aprile 2020) (Teleborsa) – Il Dl Aprile slitta a maggio. Secondo quanto si apprende da diverse fonti di governo, è slittato il Consiglio dei Ministri programmato per il 30 Aprile per varare il decreto legge. Il provvedimento non sarebbe ancora completo e l’esecutivo si è preso qualche giorno, puntando a vararlo nei prossimi giorni, cioè ai primi di maggio. Un secondo Cdm convocato nei prossimi giorni dovrebbe poi dare il via libera al decreto semplificazioni, l’altro binario sul quale il Governo punta per la ripartenza economica dopo la fine della fase 1. Leggi su quifinanza **Coronavirus : dl aprile slitta a maggio - pressing Gualtieri per chiudere in settimana**

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Dl aprile slitta a inizio maggio - Boccia : “Dal 18 maggio aperture modulate in base al contagio”

Decreto aprile - il via libera slitta a maggio. Salta il consiglio dei ministri di giovedì 30 (Di mercoledì 29 aprile 2020) (Teleborsa) – Il Dl. Secondo quanto si apprende da diverse fonti di governo, èto il Consiglio dei Ministri programmato per il 30per varare il decreto legge. Il provvedimento non sarebbe ancora completo e l’esecutivo si è preso qualche giorno, puntando a vararlo nei prossimi giorni, cioè ai primi di. Un secondo Cdm convocato nei prossimi giorni dovrebbe poi dare il via libera al decreto semplificazioni, l’altro binario sul quale il Governo punta per la ripartenza economica dopo la fine della fase 1.

MediasetTgcom24 : Coronavirus, il 'decreto aprile' del governo slitta a inizio maggio #coronavirus - ZenatiDavide : Dl aprile slitta a maggio, pressing Gualtieri per chiudere in settimana : Ipotesi 'spacchettamento' al momento cong… - Lorso66 : RT @ClaudioDurigon: Dl aprile slitta a inizio maggio, domani niente cdm. Ma davvero non capiscono esigenze che stanno vivendo i cittadini #… - _elysun : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, il 'decreto aprile' del governo slitta a inizio maggio #coronavirus - jobbe50 : RT @ElioLannutti: Coronavirus, ultime notizie Italia. Boccia: dal 18 maggio più riaperture dove ci saranno meno contagi. Dl Aprile slitta:… -