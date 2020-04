Dl Aprile | Gelmini | “no a bonus erogato su redditi dichiarati nel 2019”

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Mariastella, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, si dice contraria lasulla base deinel 2019, come dovrebbe essere previsto nel Dl di. Il decreto legge di, che dovrebbe essere approvato entro domani per rispettare la scadenza di fine mese, dovrebbe prevedere un’iniezione di 55 miliardi … L'articolo Dl: “no asunel 2019” proviene da www.meteoweek.com.

geddafuckah : 25 aprile dieci anni fa: Leopardi + fake news sulla Gelmini + -.- -.- -

Ultime Notizie dalla rete : Aprile Gelmini

Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, si dice contraria la bonus erogato sulla base dei redditi dichiarati nel 2019, come dovrebbe essere previsto nel Dl di aprile.Il bonus 600 euro per gli autonomi potrebbe sì passare a 800 ma non sarebbe per tutti. Stando, infatti, a quanto appreso dall’Adnkronos, a differenza di quanto accaduto con il decreto Cura Italia, il ...