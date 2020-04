Coronavirus, un nuovo focolaio in Cina (Di mercoledì 29 aprile 2020) Sospesa tra la voglia di tornare alla normalità e il rischio di ripiombare nell’incubo, la Cina deve fare i conti con una possibile seconda ondata di Covid-19. Il Paese che per primo era riuscito a mettere una museruola al virus sconosciuto è stato costretto a imporre nuove misure restrittive in alcune province nazionali. Se in un primo momento i riflettori erano puntati sulla cittadina di Suifenhe, situata al confine con la Russia, nella provincia dell’Heilongjiang, adesso la situazione più preoccupante è ad Harbin, capoluogo della medesima provincia. ”Tutti gli ingressi alle comunità e ai villaggi saranno sorvegliati – ha scritto il Global Times, descrivendo le nuove disposizioni del lockdown parziale imposto all’inizio di aprile nella nuova zona rossa – e i residenti che vogliono entrare o uscire devono ... Leggi su it.insideover I fatti danno ragione a Conte. Nuovo boom di contagi in mezza Europa. Ignorata la lezione italiana. Ritorna l’incubo Coronavirus in Germania

