Conto corrente: operazioni a rischio controlli, quali sono e come evitarle (Di mercoledì 29 aprile 2020) Conto corrente: operazioni a rischio controlli, quali sono e come evitarle I titolari di un Conto corrente sono sempre e costantemente sotto la lente del fisco che persegue l’eterna caccia all’evasore fiscale? No, ci sono categorie ben più a rischio di altre a questo proposito. E ci sono poi determinate operazioni che potrebbero subire maggiori controlli. Andiamo a riepilogare quali sono e se e come si possono evitare. Conto corrente sotto controllo: soggetti e operazioni a rischio I controlli dell’Agenzia delle Entrate sui conti correnti bancari si avvalgono di strumenti che permettono il controllo incrociato dei dati e individuare così i conti e i soggetti più a rischio. Questi ultimi corrispondono al profilo di lavoratori autonomi e liberi professionisti, titolari di partita Iva che generalmente sono i più controllati quando si ... Leggi su termometropolitico Coronavirus ultime notizie : patrimoniale conto corrente in vista?

Patrimoniale conto corrente 2020 per coronavirus : quanto preleverebbero?

