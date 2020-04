Cgil, il Primo Maggio è interattivo: il programma della Festa dei Lavoratori (Di mercoledì 29 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Cgil Benevento ha reso noto il programma per la Festa dei Lavoratori del Primo Maggio, ricorrenza che quest’anno assume caratteristiche forzatamente virtuali a causa dell’emergenza Covid-19. IL programma ore 11:00 – Sulla pagina FB della CgilBenevento diretta della maniFestazione “Uniti nel lavoro!”, incentrata su esibizioni musicali, interventi di Lavoratori e di dirigenti sindacali e del mondo dell’associazionismo Collegarsi alla pagina FB della CgilBenevento e condividere (https://www.facebook.com/Cgil.benevento) ore 12:20 – 13:00 Primo Maggio di Cgil, CISL, UIL edizione straordinaria del TG3 dedicata alla Festa dei Lavoratori, con intervista ai tre Segretari generali Cgil-CISL-UIL, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo ore 20:00 – 24:00 Primo Maggio di Cgil, CISL, UIL su ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLaBenevento ha reso noto ilper ladeidel, ricorrenza che quest’anno assume caratteristiche forzatamente virtuali a causa dell’emergenza Covid-19. ILore 11:00 – Sulla pagina FBBenevento direttamanizione “Uniti nel lavoro!”, incentrata su esibizioni musicali, interventi die di dirigenti sindacali e del mondo dell’associazionismo Collegarsi alla pagina FBBenevento e condividere (https://www.facebook.com/.benevento) ore 12:20 – 13:00di, CISL, UIL edizione straordinaria del TG3 dedicata alladei, con intervista ai tre Segretari generali-CISL-UIL, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo ore 20:00 – 24:00di, CISL, UIL su ...

