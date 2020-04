CDM OGGI | APP IMMUNI E MISURE PRIVACY Approvato scostamento di bilancio

pajocco63 : apprendo che hai rinviato il #CDM .... @GiuseppeConteIT quindi sei rilassato sulla poltrona e non ti curi delle url… - OttLegalRebels : RT @Lor_Cristofaro: Ecco il tanto atteso testo della norma - l’Art. 6 della bozza di d.l. che dovrebbe passare oggi in CdM - dedicato ad #I… - simonealiprandi : RT @Lor_Cristofaro: Ecco il tanto atteso testo della norma - l’Art. 6 della bozza di d.l. che dovrebbe passare oggi in CdM - dedicato ad #I… - Gae95 : RT @Lor_Cristofaro: Ecco il tanto atteso testo della norma - l’Art. 6 della bozza di d.l. che dovrebbe passare oggi in CdM - dedicato ad #I… - IstitutoPrivacy : RT @Lor_Cristofaro: Ecco il tanto atteso testo della norma - l’Art. 6 della bozza di d.l. che dovrebbe passare oggi in CdM - dedicato ad #I… -

BOZZA DECRETO PRIVACY: A FINE CMD CONFERENZA CONTE? Alle ore 21.30 di questa sera il Governo ha previsto un CdM sul tema delicato della privacy e dell’app Immuni verso la nuova fase 2 coronavirus che ...

App Immuni, ecco il decreto legge: "Dati per tracciare i contagiati cancellati entro fine 2020"

Arriva stasera all 21,30 in Consiglio dei ministri il decreto legge sulla app Immuni che dovrà tracciare gli spostamenti degli italiani che ne faranno uso per tenere sotto controllo l'epidemia da Coro ...

