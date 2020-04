Bonus 600 euro: novità per orari di richiesta e modifiche per i pagamenti (Di mercoledì 29 aprile 2020) Novità in vista per il Bonus di 600 euro previsto per autonomi e partite IVA. A cambiare, sono gli orari in cui effettuare le richieste ed i pagamenti Fonte foto: (Pixabay)Novità importanti per chi fosse interessato al Bonus 600 euro. L’Inps ha già comunicato il numero e la tipologia di domande ricevute sin ora, ed adesso fa sapere di aver disposto nuovi orari specifici all’interno del sito, per le prossime richieste. Variazioni anche nei pagamenti, con la nuova sezione “MODIFICA”, sempre per quanto riguarda il sito online, che va ad arricchire il servizio online che si occuperà del pagamento. Intanto, conosciuti i dati che fanno riferimento allo scorso 27 aprile. Fino a tale data, l’Inps ha ricevuto 4.740.000 domande di Indennità con Bonus di 600 euro. Ed ecco le percentuali con cui i lavoratori hanno ... Leggi su chenews Bonus coronavirus : sale da 600 a 800 euro - ma non per tutti. Ecco chi ne avrà diritto

