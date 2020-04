A Francesco Starace (ENEL) il premio Manager Utility Energia 2019 (Di mercoledì 29 aprile 2020) (Teleborsa) – E stato assegnato a Francesco Starace, Amministratore Delegato di ENEL, il premio “Manager Utility Energia 2019” da Management delle Utilities e delle Infrastrutture (MUI), rivista trimestrale fondata e diretta dal prof. Andrea Gilardoni dell’Università Bocconi. Il vincitore è stato scelto con una votazione segreta dove l’elettorato attivo è costituito dai componenti dei Comitati della Rivista MUI, docenti ed esponenti dell’industria. Ogni anno la rivista premia i Manager distintisi per il contributo dato allo sviluppo del sistema elettrico. Il premio è stato consegnato questa mattina in occasione del webinar dell’Osservatorio sulle Utilities AGICI-Accenture. Francesco Starace è stato confermato la scorsa settimana dal Governo alla guida di ENEL – di cui è a.d. dal 2014 – per ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 29 aprile 2020) (Teleborsa) – E stato assegnato a, Amministratore Delegato di, il” da Management delle Utilities e delle Infrastrutture (MUI), rivista trimestrale fondata e diretta dal prof. Andrea Gilardoni dell’Università Bocconi. Il vincitore è stato scelto con una votazione segreta dove l’elettorato attivo è costituito dai componenti dei Comitati della Rivista MUI, docenti ed esponenti dell’industria. Ogni anno la rivista premia idistintisi per il contributo dato allo sviluppo del sistema elettrico. Ilè stato consegnato questa mattina in occasione del webinar dell’Osservatorio sulle Utilities AGICI-Accenture.è stato confermato la scorsa settimana dal Governo alla guida di– di cui è a.d. dal 2014 – per ...

BlitzQuotidiano : Enel, Francesco Starace riceve il premio “Manager Utility Energia 2019” - Staffetta : Dalla prima pagina - Partecipate, phase out e auto: Starace su energia e crisi: Per Francesco Starace, a.d. appena… - AntonellaStara2 : @VincenzoDeLuca Il Centro per l'impiego Starace Antonella privato(spiato) è CHIUSO. Mi fate il piacere di dire a c… - massimo28987165 : @starax @OpenFiberIT Sia Pompei che Starace sono scelte felicissime del dott Francesco Tatò un grandissimo manager - AntonellaStara2 : @Viminale @_Carabinieri_ @GDF Gli esecutori della mia violenza, furono Salvatore Cascone, Pasquale Maresca, Gino S… -