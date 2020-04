STEMintheCity diventa una piattaforma digitale | l’evento con Ilaria Capua e Ferruccio

Leggi su tpi

(Di martedì 28 aprile 2020) L’edizione 2020 dicompletamente online. L’assessora Cocco: “Ilfondamentale per programmare il futuro” L’emergenza sanitaria sollecita un cambio di format per la quarta edizione di, iniziativa promossa dal Comune di Milano al fine di favorire la diffusione delle discipline tecnico-scientifiche e delle nuove tecnologie digitali nei confronti delle giovani generazioni, con un’attenzione particolare per bambine e ragazze, che spesso scartano queste tematiche per via dei pregiudizi culturali. Il progetto evolve in una.eu, che sarà lanciata giovedì 30 aprile dalle ore 17.00 alle 19.00, con l’evento in diretta streaming STEM GENERATION: Sosteniamo il Futuro! su www..eu Aperto dal sindaco Giuseppe Sala, l’evento vedrà numerosi interventi ...