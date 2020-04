Sla, lo studio: “Confermato che i calciatori si ammalano di più e prima, ma non c’è un nesso con la squadra in cui hanno giocato” (Di martedì 28 aprile 2020) Non c’è “alcuna associazione” fra l’insorgenza della Sla e la squadra in cui i giocatori hanno militato. L’aggiornamento dello studio condotto da Elisabetta Pupillo e da Ettore Beghi dell’Istituto Mario Negri ha confermato che i calciatori si ammalano di Sclerosi laterale amiotrofica prima e più della popolazione generale, ma allo stesso tempo ha escluso un nesso fra la malattia e la squadra per la quale hanno giocato. Lo studio, realizzato dai ricercatori del Mario Negri in collaborazione con Nicola Vanacore dell’Istituto Superiore di Sanità e con l’Associazione italiana calciatori, è stato pubblicato sulla rivista scientifica Amyotrophic Lateral Sclerosis & Fronto Temporal Disease. La ricerca era partita dall’esame di 23.586 calciatori, individuati tramite gli Almanacchi Panini, che hanno giocato ... Leggi su ilfattoquotidiano Demon Slayer per PS4 sarà sviluppato da CyberConnect2 - lo studio della serie Naruto Ninja Storm e Dragon Ball Z : Kakarot (Di martedì 28 aprile 2020) Non c’è “alcuna associazione” fra l’insorgenza della Sla e la squadra in cui i giocatori hanno militato. L’aggiornamento dellocondotto da Elisabetta Pupillo e da Ettore Beghi dell’Istituto Mario Negri ha confermato che isidi Sclerosi laterale amiotroficae più della popolazione generale, ma allo stesso tempo ha escluso un nesso fra la malattia e la squadra per la quale hanno giocato. Lo, realizzato dai ricercatori del Mario Negri in collaborazione con Nicola Vanacore dell’Istituto Superiore di Sanità e con l’Associazione italiana, è stato pubblicato sulla rivista scientifica Amyotrophic Lateral Sclerosis & Fronto Temporal Disease. La ricerca era partita dall’esame di 23.586, individuati tramite gli Almanacchi Panini, che hanno giocato ...

Gazzetta_it : Sla, studio conferma: “I calciatori si ammalano di più' (ma le squadre non c’entrano) - campaninimarco : Interessante studio sulla SLA. - fattoquotidiano : Sla, lo studio: “Confermato che i calciatori si ammalano di più e prima, ma non c’è un nesso con la squadra in cui… - DonofrioRo : Sla. I calciatori si ammalano prima e di più. Nessuna associazione con le squadre in cui hanno militato. Lo studio… - ilcirotano : Sla, studio conferma: “I calciatori si ammalano di più' (ma le squadre non c’entrano) - -