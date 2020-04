Scientists to Stop Covid-19, in Usa una task force di scienziati e miliardari per fermare il virus (Di martedì 28 aprile 2020) In America nasce un gruppo di scienziati e imprenditori per sconfiggere il virus in tempi record. Si chiama Scientists to Stop Covid 19. Oggi ne parla Repubblica. I suoi membri si descrivono come l’equivalente odierno del Manhattan Project, la task force segreta di scienziati che portò alla costruzione della bomba atomica. Il gruppo è indipendente, ma invia le sue raccomandazioni alla Casa Bianca. Il Wall Street Journal ne pubblica la composizione e alcuni documenti riservati già elaborati. Ne fanno parte scienziati come il genetista Michael Rosbash, della Brandeis University, premio Nobel della medicina nel 2017. Ma anche Stuart Schreiber, scienziato chimico a Harvard, e Edward Scolnick che ha diretto i laboratori di ricerca del gruppo farmaceutico Merck ed ha fatto esperienza nella battaglia contro l’Aids. Tutti quelli che fanno parte del gruppo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 aprile 2020) In America nasce un gruppo die imprenditori per sconfiggere il virus in tempi record. Si chiamato19. Oggi ne parla Repubblica. I suoi membri si descrivono come l’equivalente odierno del Manhattan Project, lasegreta diche portò alla costruzione della bomba atomica. Il gruppo è indipendente, ma invia le sue raccomandazioni alla Casa Bianca. Il Wall Street Journal ne pubblica la composizione e alcuni documenti riservati già elaborati. Ne fanno partecome il genetista Michael Rosbash, della Brandeis University, premio Nobel della medicina nel 2017. Ma anche Stuart Schreiber, scienziato chimico a Harvard, e Edward Scolnick che ha diretto i laboratori di ricerca del gruppo farmaceutico Merck ed ha fatto esperienza nella battaglia contro l’Aids. Tutti quelli che fanno parte del gruppo ...

