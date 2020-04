Oroscopo 28 aprile | Leone dinanzi una scelta | Cancro conquista sensibilità

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 28 aprile 2020) L’del 28denota l’ingresso della Luna ine questo vi aiuterà ad essere più sensibili. Ilsi troverà davanti unainaspettata. Pesci in ripresa almeno dal punto di vista lavorativo.da Ariete a Vergine Ariete. Sarete pervasi da un’irrefrenabile voglia di sentirvi liberi. Questo potrebbe condurvi verso delle scelte inattese che genereranno un cambiamento nella vostra vita. Piccole tensioni in amore, meglio mantenere la calma nelle prossime 24 ore. A lavoro, invece, potrebbe esserci qualche novità in vita. Toro. State attraversando un periodo alquanto favorevole, ma non abbassate la guardia. Nella giornata odierna, infatti, potrebbe esserci qualche tensione e qualche discussione inaspettata. Cercate di rimanere calmi nei rapporti con la famiglia. Anche nel lavoro potrebbero esserci dei rallentamenti ...