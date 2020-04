Miliardari a caccia di una cura anti-Covid | c’è anche Pallotta

(Di martedì 28 aprile 2020) Jamespassa all’attacco e chiude il cerchio. Se l’emergenza Coronavirus ha bloccato la trattativa per la cessione della Roma, ecco che l’imprenditore va all’attacco del-19, prendendo parte a una grossa quanto misteriosa cordata di grandi investitori e scienziati, alla ricerca di unacontro il virus. Il programma – svelato dal Wall Street … L'articolodi una: c’èè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Una dozzina dei migliori scienziati americani e un gruppo di miliardari e magnati dell'industria sostengono di avere la risposta alla pandemia del coronavirus, e hanno trovato una porta laterale per c ...Per gli scienziati del team internazionale, se verrà confermata l’efficacia riscontrata sulle scimmie, “ad inizio autunno ci saranno milioni di dosi” Vaccino pronto a settembre. I ricercatori dell’Uni ...