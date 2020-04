Lega Serie A, convocata d’urgenza assemblea per venerdì 1° maggio (Di martedì 28 aprile 2020) Comunicato Serie A: convocata per via d’urgenza assemblea di Lega per venerdì 1° maggio. Ecco i temi all’ordine del giorno Attraverso una nota ufficiale comparsa sul sito ufficiale della Lega Serie A, l’organo che gestisce il campionato italiano ha annunciato la convocazione urgente di un’assemblea. Ecco il comunicato. «L’assemblea della Lega Serie A è convocata per via d’urgenza per venerdì 1° maggio 2020 in videoconferenza alle ore 9.30 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 11.30 in seconda convocazione, per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente ordine del giorno: 1. Verifica poteri2. Approvazione verbale del 6 aprile 2020.3. Comunicazioni Presidente.4. Comunicazioni AD5. Aggiornamento sui rapporti con i licenziatari dei diritti audiovisivi 2018-2021.6. ... Leggi su calcionews24 UFFICIALE - Lega Serie A - indetta assemblea straordinaria per l'1 maggio : i dettagli

