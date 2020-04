Immobili | rendimenti su anche nel primo trimestre 2020

Leggi su quifinanza

(Di martedì 28 aprile 2020) (Teleborsa) – Iofferti daglicrescono in tutti i segmenti del property tranne il commerciale rimasto invariato rispetto allo scorso anno, proprio mentre il tasso del Btp a 10 anni segna un rendimento dell1,8%. Comprare un immobile per investimento garantisce un capital gain che varia dal 9,9% dei negozi al 6,3% dei box passando per l’8,2% degli uffici e il 6,7% delle abitazioni. A dirlo è la consueta analisi dell’Ufficio Studi di idealista, che mette in relazione i prezzi di vendita e affitto delle diverse tipologieari per calcolare il loro rendimento lordo. L’investimento nelle abitazioni diventa sempre più remunerativo toccando i massimi degli ultimi 5 anni. Imedi delle abitazioni in affitto nelle città capoluogo italiane sono aumentati di 2,1 punti percentuali rispetto aldel 2015 ...