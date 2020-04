Il Paradiso delle Signore torna in tv! Buone notizie per i fan della soap: la conferma di Alessandro Tersigni (Di martedì 28 aprile 2020) A causa dell’emergenza sanitaria ”Il Paradiso delle Signore”, la soap di successo in onda su Rai Uno, ha subito uno stop. In onda dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Rai 1, la daily soap ambientata negli anni Sessanta è arrivata alla quarta edizione e ha riscosso un grande successo di pubblico. Dal settembre 2018 il format è cambiato e da fiction è diventata una vera e propria soap opera. l Paradiso delle Signore fa da traino a La Vita in Diretta condotta da Alberto Matano e Lorella Cuccarini e in questi mesi ha riscosso un ottimo successo in fatto di ascolti. La quarta stagione è ambientata nel biennio 1960-1961 e causa dell’emergenza sanitaria ha subito un brusco stop. Il cast non ha potuto proseguire con le riprese della stagione e per questo motivo da oggi, martedì 28 aprile, andranno in onda le repliche ... Leggi su caffeinamagazine Il Paradiso delle Signore anticipazioni : dal 28 aprile 2020 verranno trasmesse le repliche

