Ex corteggiatrice di Uomini e Donne sbarca nel cast portoghese del Grande Fratello (Di martedì 28 aprile 2020) In Portogallo questa settimana ha debuttato la nuova edizione del Grande Fratello (in modalità CoronaVirus Edition, con tanto di quarantena sotto l’occhio attento delle telecamere) e nel cast c’è anche tale Jessica Nogueira, che nel nostro paese vanta una discreta popolarità grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne fra la schiera di corteggiatrici di Carlo Pietropoli. Jessica Nogueira ha anche fatto un paio di esterne con il tronista, ma alla fine è stata eliminata dalla trasmissione e chi s’è visto s’è visto, da quel che mi risulta neanche i beveroni drenanti le hanno mai offerto un codice sconto. Per questo motivo è tornata in Portogallo dove ha sostenuto i provini per il Grande Fratello superandoli tutti. Fra due settimane – passata la quarantena – entrerà ufficialmente nella casa. ... Leggi su bitchyf ‘Uomini e Donne’ - un’ex corteggiatrice nel cast della versione portoghese del ‘Grande Fratello’

‘Uomini e Donne’ - l’ex corteggiatrice Muriel Bassi dice la sua su Andrea Zelletta e Natalia Paragoni e svela com’è nata la storia d’amore con Fabrizio Baldassarre

‘Uomini e Donne’ - un’ex corteggiatrice racconta il suo nuovo amore (e i loro progetti insieme) (Di martedì 28 aprile 2020) In Portogallo questa settimana ha debuttato la nuova edizione del(in modalità CoronaVirus Edition, con tanto di quarantena sotto l’occhio attento delle telecamere) e nelc’è anche tale Jessica Nogueira, che nel nostro paese vanta una discreta popolarità grazie alla sua partecipazione afra la schiera di corteggiatrici di Carlo Pietropoli. Jessica Nogueira ha anche fatto un paio di esterne con il tronista, ma alla fine è stata eliminata dalla trasmissione e chi s’è visto s’è visto, da quel che mi risulta neanche i beveroni drenanti le hanno mai offerto un codice sconto. Per questo motivo è tornata in Portogallo dove ha sostenuto i provini per ilsuperandoli tutti. Fra due settimane – passata la quarantena – entrerà ufficialmente nella casa. ...

BITCHYFit : Ex corteggiatrice di Uomini e Donne sbarca nel cast portoghese del Grande Fratello - MondoTV241 : Ex corteggiatrice di Uomini e Donne al Grande Fratello Portoghese #uominiedonne #grandefratello #portogallo… - Novella_2000 : Il GF debutta in Portogallo con il Coronavirus, ma è polemica. Tra i concorrenti un’ex corteggiatrice di Uomini e D… - IsaeChia : ‘#UominieDonne’, un’ex corteggiatrice nel cast della versione portoghese del ‘#GrandeFratello’ #TronoClassico - infoitcultura : ‘Uomini e Donne’, un’ex corteggiatrice racconta il suo nuovo amore (e i loro progetti insieme) -