Coronavirus, Lancet: “I Test sierologici potrebbero non bastare” (Di martedì 28 aprile 2020) I Test sierologici sono cruciali per la riapertura, ma sapere quanti hanno gli anticorpi potrebbe non bastare. Non è infatti ancora chiaro fino a che punto gli anticorpi proteggano e quante persone dovrebbero averli per garantire la cosiddetta immunità di gregge. A fare il punto sulla rivista Lancet è il gruppo dell’Imperial College di Londra guidato da Rosemary Boyton. Un punto cruciale, si legge nell’articolo, è infatti capire che tipo di protezione danno gli anticorpi sviluppati contro il virus SARSCoV2, se proteggono e quante persone devono averli per poter mitigare le future ondate di Covid-19. La prudenza è d’obbligo, perché degli anticorpi misurabili non sono esattamente protettivi come quelli anticorpi che neutralizzano il virus. Inoltre alcuni studi hanno mostrato che il 10-20% delle persone contagiate con ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - The Lancet : “I casi di Covid 19 in Cina potrebbero essere quattro volte il conteggio ufficiale”

Coronavirus - The Lancet : “La gestione dell’emergenza in Gran Bretagna è uno scandalo nazionale”

Ora legale e coronavirus - domenica lancette spostate un'ora in avanti. Gli esperti : 'Il virus rallenta i ritmi' (Di martedì 28 aprile 2020) Isono cruciali per la riapertura, ma sapere quanti hanno gli anticorpi potrebbe non bastare. Non è infatti ancora chiaro fino a che punto gli anticorpi proteggano e quante persone dovrebbero averli per garantire la cosiddetta immunità di gregge. A fare il punto sulla rivistaè il gruppo dell’Imperial College di Londra guidato da Rosemary Boyton. Un punto cruciale, si legge nell’articolo, è infatti capire che tipo di protezione danno gli anticorpi sviluppati contro il virus SARSCoV2, se proteggono e quante persone devono averli per poter mitigare le future ondate di Covid-19. La prudenza è d’obbligo, perché degli anticorpi misurabili non sono esattamente protettivi come quelli anticorpi che neutralizzano il virus. Inoltre alcuni studi hanno mostrato che il 10-20% delle persone contagiate con ...

gabiravanelli : RT @francescatotolo: Come troverete ben documentato da fonti (Lancet e Science) nel mio libro '#Coronavirus' che ?? il 34% dei primi infett… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @francescatotolo: Come troverete ben documentato da fonti (Lancet e Science) nel mio libro '#Coronavirus' che ?? il 34% dei primi infett… - Mania48Mania53 : RT @francescatotolo: Come troverete ben documentato da fonti (Lancet e Science) nel mio libro '#Coronavirus' che ?? il 34% dei primi infett… - robymark1 : RT @francescatotolo: Come troverete ben documentato da fonti (Lancet e Science) nel mio libro '#Coronavirus' che ?? il 34% dei primi infett… - GattoSi18120606 : RT @francescatotolo: Come troverete ben documentato da fonti (Lancet e Science) nel mio libro '#Coronavirus' che ?? il 34% dei primi infett… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lancet Coronavirus, Lancet: “I Test sierologici potrebbero non bastare” Meteo Web Immunità di gregge contro il virus? Per la rivista Lancet ancora ‘troppe incognite’ su anticorpi

I test sierologici sono cruciali per la riapertura, ma sapere quanti hanno gli anticorpi potrebbe non bastare. Non è infatti ancora chiaro fino a che punto gli anticorpi proteggano e quante persone do ...

Coronavirus, il mistero dell'immunità: i test sierologici non bastano

ROMA - I test sierologici sono cruciali per la riapertura, ma sapere quanti hanno gli anticorpi potrebbe non bastare. Non è infatti ancora chiaro fino a che punto gli anticorpi proteggano e quante per ...

I test sierologici sono cruciali per la riapertura, ma sapere quanti hanno gli anticorpi potrebbe non bastare. Non è infatti ancora chiaro fino a che punto gli anticorpi proteggano e quante persone do ...ROMA - I test sierologici sono cruciali per la riapertura, ma sapere quanti hanno gli anticorpi potrebbe non bastare. Non è infatti ancora chiaro fino a che punto gli anticorpi proteggano e quante per ...