Anzio | Coronavirus | Salgono a due i decessi degli anziani di Villa dei Pini

(Di martedì 28 aprile 2020) A 36 ore dalla scoperta dei casi positivi nella casa di curadeidi, tra i 18 positivi, sono già due iregistrati. Dopo la morte della donna di 88 anni di Roma, resa nota nel bollettino ufficiale della Regione Lazio, è deceduta pochi minuti fa, una donna di 76 anni di Nettuno, con patologie pregresse trasportata dal 118 agli Ospedali Riuniti die Nettuno. Un quadro che desta preoccupazione e che potrebbe aggravarsi proprio in queste ore, con il risultato dei nuovi tamponi effettuati. Nel frattempo la strutturadei, in una nota stampa scrive che è in attesa di autorizzazione per l’attivazione dei post Covid-19, già realizzati in seguito all’avviso pubblico della Regione, per isolare i casi positivi. Ad oggi non essendoci ancora gli esiti di tutti i tamponi, non sono state adottate particolari ordinanze da ...