America | un milione di casi | La disoccupazione è al 16%

Valeria Robecco L'economista Hassett: altra Grande depressione. La sfida di Trump è la rapida ripresa economica Il numero di casi di coronavirus nel mondo ha superato ieri i tre milioni, mentre gli Usa da soli stanno per superare la soglia di un milione di contagi. Oltre al dramma sanitario, con il numero di decessi in America a quota 56mila, c'è anche quello finanziario. Un nuovo allarme è arrivato dal consigliere economico della Casa Bianca, Kevin Hassett, il quale ha avvertito che la disoccupazione potrebbe raggiungere il 16 per cento i prossimi due mesi «saranno terribili» per i dati economici. «Il tasso di disoccupazione si avvicina ai livelli della Grande Depressione», ha spiegato. Per questo, Pennsylvania Avenue sta pensando di spostare l'attenzione pubblica del presidente Donald Trump sugli sforzi volti ad alleviare il ...

WASHINGTON – Mentre l’America riapre a macchia di leopardo, il numero dei morti di coronavirus supera i 55 mila, solo 3 mila in meno dei venti. Ma il numero potrebbe essere anche più drammatico se si ...

L’America riapre a macchia di leopardo, con gli Stati repubblicani già in movimento, ma scopre che la sua battaglia contro il coronavirus è costata finora ...

WASHINGTON – Mentre l'America riapre a macchia di leopardo, il numero dei morti di coronavirus supera i 55 mila, solo 3 mila in meno dei venti. Ma il numero potrebbe essere anche più drammatico se si ...L'America riapre a macchia di leopardo, con gli Stati repubblicani già in movimento, ma scopre che la sua battaglia contro il coronavirus è costata finora ...