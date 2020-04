Vazquez Lazio, l’argentino: «Parlerò con il Siviglia» (Di lunedì 27 aprile 2020) Il trequartista argentino Vazquez potrebbe lasciare il Siviglia in estate: c’è la Lazio sull’ex calciatore del Palermo Franco Vazquez ha commentato le voci di mercato che lo vorrebbero lontano dal Siviglia e molto vicino alla Lazio: «Non ho ancora parlato con la società. Dovremmo parlare, ovviamente. Ho solo un anno di contratto e devo vedere cosa vuole il club, se mi terranno a o se cercheranno una cessione, quindi sono aperto ad ascoltare come sempre ciò che il club decide. Ti dirò quello che penso sia la cosa migliore per me. Non abbiamo ancora parlato a causa di tutto quel che è successo, tutto si è fermato, ma bisogna valutare cosa vuole il club e cosa voglio io e vedere se siamo nella stessa direzione per continuare insieme o separarci». «Quest’anno, rispetto ai quattro in cui ... Leggi su calcionews24 Calciomercato Lazio - occhi puntati in Spagna : nel mirino Vazquez

