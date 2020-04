Programmi tv in onda dal 4 maggio | L’Eredità e Avanti un altro (Di lunedì 27 aprile 2020) Programmi tv in onda dal 4 maggio: con l’inizio della Fase Due tornano alcune trasmissioni sospese. Ecco tutto ciò che vedremo a maggio. Da maggio, alcuni Programmi tv sospesi per l’emergenza coronavirus, torneranno regolarmente in onda anche se senza pubblico e rispettando tutte le norme di sicurezza previste dal Governo per contenere i contagi. Quali … L'articolo Programmi tv in onda dal 4 maggio L’Eredità e Avanti un altro è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna Televisione e ‘Fase 2’ : quali programmi torneranno in onda e quali restano ‘sospesi’. Ecco cosa vedremo

