Moto GP 20 | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

Leggi su gamerbrain

(Di lunedì 27 aprile 2020) Come ogni anno, laGP non tarda ad arrivare con il videogioco ufficiale, sviluppato da Milestone e distribuito da Koch Media, ed oggi vogliamo condividere con voi ladiGP 20. Il gioco è disponibile per l’acquisto su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Quali sono le novità introdotte? Ci sono grandi cambiamenti rispetto l’edizione dello scorso anno? Dopo aver trascorso il weekend in sella ad un asu Xbox One X quest’oggi è tempo di tirare le somme e analizzare il titolo con voi.GP 20GP 20 come molti altri giochi di guida si apre con la creazione del pilota, il quale può essere personalizzato anche in un secondo momento. Quindi la prima cosa che dovrete fare è scegliere il volto del pilota e il colore della pelle, il nominativo, la nazionalità ed altri pochi ...