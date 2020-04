Lo schemino con cui Conte vuole (non) farci uscire di casa (Di lunedì 27 aprile 2020) Tra le novità dell’ultimo Decreto del presidente del Consiglio dei ministri firmato dal premier Giuseppe Conte, c’è una mappa concettuale dei «Principi per il monitoraggio del rischio sanitario». Lo schema elenca i requisiti per i quali si può o meno accedere a una nuova fase dell’emergenza, partendo dalla ben nota Fase 1 (quella de lockdown). Per procedere verso il secondo step, si legge in una mappa concettuale piuttosto confusa, si valutano gli standard di «sorveglianza epidemiologica». Se non soddisfatti la Fase 1 di fatto continua, altrimenti sorgono altri criteri da soddisfare: la stabilità di trasmissione; i servizi sanitari non sovraccarichi; le attività di readiness; l’abilità di testare tempestivamente tutti i casi sospetti; e la possibilità di garantire adeguate risorse ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 27 aprile 2020) Tra le novità dell’ultimo Decreto del presidente del Consiglio dei ministri firmato dal premier Giuseppe, c’è una mappa concettuale dei «Principi per il monitoraggio del rischio sanitario». Lo schema elenca i requisiti per i quali si può o meno accedere a una nuova fase dell’emergenza, partendo dalla ben nota Fase 1 (quella de lockdown). Per procedere verso il secondo step, si legge in una mappa concettuale piuttosto confusa, si valutano gli standard di «sorveglianza epidemiologica». Se non soddisfatti la Fase 1 di fatto continua, altrimenti sorgono altri criteri da soddisfare: la stabilità di trasmissione; i servizi sanitari non sovraccarichi; le attività di readiness; l’abilità di testare tempestivamente tutti i casi sospetti; e la possibilità di garantire adeguate risorse ...

CJustSayingR : @faredBrek finalmente uno schemino con un senso - fabiospes1 : RT @christianrocca: Lo schemino con cui Conte vuole (non) farci uscire di casa - christianrocca : Lo schemino con cui Conte vuole (non) farci uscire di casa - mibuttodis8 : ma affetti stabili sarebbero gli amici? non sto capendo un cazzo ma perché questi non mi fanno uno schemino con scr… - Rougette_ : 70 pagine di DPCM con tanto di schemino finale Ok -

Ultime Notizie dalla rete : schemino con Lo schemino con cui Conte vuole (non) farci uscire di casa Linkiesta.it L’assurdo grafico del governo sulle prossime fasi della pandemia

Dalla "fase 1" siamo passati alla "fase 2A", poi ci aspettano la "fase 2B", la "fase 3" e la "fase 4", sempre sperando di non tornare indietro ...

I trucchi per fare le polpette dell'Ikea come all'Ikea, svelati dall'Ikea

Anzi, ancora meglio di quella originale, la ricetta ufficiale: il metodo per fare le polpette dell'Ikea a casa, con gli ingredienti e gli strumenti di una cucina casalinga italiana, e non di un labora ...

Dalla "fase 1" siamo passati alla "fase 2A", poi ci aspettano la "fase 2B", la "fase 3" e la "fase 4", sempre sperando di non tornare indietro ...Anzi, ancora meglio di quella originale, la ricetta ufficiale: il metodo per fare le polpette dell'Ikea a casa, con gli ingredienti e gli strumenti di una cucina casalinga italiana, e non di un labora ...